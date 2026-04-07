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Ucciso a 20 anni davanti al bar

Redazione1
di Redazione1

Notte di violenza a Napoli, dove un giovane ha perso la vita al termine di un agguato a colpi d’arma da fuoco. L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 7 aprile, in via Carlo Miranda, nella zona orientale della città, a poca distanza dal bar Lively.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, alcuni individui a bordo di uno scooter avrebbero aperto il fuoco in strada. Nel mirino è finito un ragazzo di 20 anni, Fabio Ascione, raggiunto da almeno un proiettile al torace.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile insieme ai militari del nucleo operativo di Poggioreale, che hanno avviato i primi rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. Le condizioni del giovane sono apparse da subito gravissime.

Il 20enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove i medici hanno tentato ogni manovra possibile per salvargli la vita. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, però, il ragazzo è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate.

Sull’episodio sono ora in corso approfondite indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di identificare i responsabili e chiarire il movente dell’agguato. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Non si esclude alcuna pista, mentre resta alta l’attenzione su un episodio che riaccende l’allarme sicurezza in città.

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