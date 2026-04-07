Somma Vesuviana, chiusura del parcheggio dell’ufficio postale: cittadini in difficoltà, penalizzate le fasce più fragili

Cresce il malcontento tra i cittadini a seguito della chiusura del parcheggio antistante l’ufficio postale. Una decisione, per qualunque motivo sia stata presa, che ha generato disagi diffusi, colpendo in modo particolare le persone più fragili, come anziani e cittadini con difficoltà motorie.

Nonostante la presenza, all’interno dell’ufficio, di due percorsi dedicati ai soggetti con mobilità ridotta, l’assenza di un’area di sosta nelle immediate vicinanze rende di fatto più complesso l’accesso ai servizi. La distanza da percorrere e la difficoltà nel trovare parcheggio nelle aree limitrofe rappresentano un ostacolo concreto, che rischia di vanificare gli sforzi compiuti per garantire inclusività all’interno della struttura.

La questione solleva interrogativi anche sul rispetto degli obblighi normativi , infatti è tenuta per legge a garantire l’eliminazione delle barriere architettoniche e a favorire l’accessibilità ai propri servizi. Tuttavia, nel caso di Somma Vesuviana, molti cittadini denunciano una situazione opposta: invece di rimuovere gli ostacoli, si starebbero creando nuove difficoltà, soprattutto per chi già vive condizioni di fragilità.

Un ulteriore elemento di discussione riguarda la proprietà dell’area antistante l’ufficio postale. Secondo una recente visura catastale, lo spazio risulterebbe essere di proprietà comunale. Questo apre uno scenario significativo sul piano amministrativo e politico: si auspica infatti che i nuovi amministratori possano intervenire per acquisire pienamente la gestione dell’area e restituirla alla collettività.

L’eventuale riapertura del parcheggio come spazio pubblico rappresenterebbe una soluzione concreta e immediata per alleviare i disagi, migliorando l’accesso ai servizi essenziali e garantendo maggiore equità per tutti i cittadini.

In attesa di sviluppi, resta alta l’attenzione della comunità locale, che chiede risposte rapide e interventi mirati per ripristinare condizioni di accessibilità adeguate e rispettose dei diritti di tutti.