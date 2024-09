Tredicenne accoltella compagno al primo giorno di scuola: avevano litigato per una ragazza

Pompei – Un quattordicenne è stato accoltellato da un coetaneo, in una scuola di Pompei, al culmine di una lite che, secondo le prime informazioni, sarebbe scattata per un ragazzina. La vittima, ferita alla schiena, è stata soccorsa ma non è in pericolo di vita.

Tutto è avvenuto in un istituto alberghiero ieri proprio durante il primo giorno di scuola. L’accoltellatore è stato subito fermato e portato negli uffici del commissariato.

È stato poi denunciato dalla Polizia di Stato, per lesioni personali, e affidato ai genitori. Il giovane aggressore, secondo quanto si apprende, soffre per una patologia psichiatrica. Sarebbe confermato che il movente dell’aggressione, scattata al culmine di una lite, sarebbe riconducibile a una ragazzina. Il giovane, che si sarebbe recato a scuola armato, è stato riaffidato ai genitori.