Marigliano, polizia locale scopre discarica abusiva

MARIGLIANO – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Marigliano impegnata nelle operazioni di contrasto all’abbandono illecito di rifiuti e ai reati ambientali. Nel pomeriggio di ieri gli agenti, coordinati dal comandante Emiliano Nacar, hanno individuato un’area trasformata in una discarica abusiva, procedendo al sequestro preventivo del sito ai sensi dell’articolo 321 del Codice di Procedura Penale.

L’intervento è nato da una mirata attività di monitoraggio del territorio, supportata anche dalle segnalazioni arrivate da alcuni cittadini. Una volta raggiunta la zona interessata, il personale della Municipale ha scoperto numerosi sacchi neri contenenti rifiuti di diverso tipo. Tra il materiale rinvenuto figuravano soprattutto scarti tessili, residui in legno e grandi quantità di plastica.

Dopo gli accertamenti del caso, l’area è stata delimitata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori approfondimenti investigativi. L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli predisposto per contrastare il degrado urbano e impedire la nascita di discariche a cielo aperto che, soprattutto durante il periodo estivo, possono rappresentare un serio rischio anche sul fronte degli incendi.

Dal comando della Polizia Municipale viene ribadita la volontà di intensificare le verifiche in tutto il territorio cittadino, soprattutto con l’aumento delle temperature. Il comandante Nacar ha infatti assicurato che le attività di controllo continueranno in maniera capillare, considerata la priorità assoluta attribuita alla tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.