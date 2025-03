Tragedia nella scuola calcio, 14enne muore prima dell’allenamento

Tragedia a Napoli: Muore a 14 Anni Prima dell’Allenamento

Napoli è sotto shock per la tragica morte di Diego De Vivo, un giovane calciatore di soli 14 anni, tesserato con la Cantera Napoli. Il ragazzo si è sentito male ieri sera, poco prima dell’inizio dell’allenamento, mentre si trovava nella scuola calcio in strada comunale Selva Cafaro (zona San Pietro a Patierno). Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e della PMZ di Napoli Stella, che hanno avviato gli accertamenti del caso. La salma è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso.

La notizia ha scosso profondamente il mondo del calcio giovanile e la comunità napoletana. Sin da ieri sera, la pagina ufficiale della Cantera Napoli è stata inondata di messaggi di cordoglio. Compagni di squadra, amici e semplici conoscenti hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia di Diego, ricordandolo come un ragazzo pieno di passione e amore per il calcio.

“Siamo distrutti dal dolore. Diego era un ragazzo speciale, sempre con il sorriso, un compagno leale e un talento puro”, scrive uno dei suoi compagni di squadra. Un altro messaggio recita: “Non ci sono parole per descrivere questa tragedia. Riposa in pace, piccolo campione”.

Il dramma della morte improvvisa di giovani atleti riaccende il dibattito sulla prevenzione e sui controlli medici nel mondo dello sport. Gli esami autoptici potranno fornire risposte più precise sulle cause del malore fatale. Nel frattempo, Napoli piange un altro giovanissimo talento strappato troppo presto alla vita.