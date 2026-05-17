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Tragedia a Casoria, ragazzo di 16 anni stroncato da malore dopo aver mangiato un gelato

Redazione1
di Redazione1
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Una serata come tante trasformata improvvisamente in tragedia. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a Casoria dopo essere stato colto da un malore mentre stava tornando verso casa. La vicenda, che ha sconvolto l’intera comunità cittadina, è avvenuta nella tarda serata di ieri in una zona centrale della città.

Stando a quanto ricostruito e riportato da Il Mattino, il giovane poco prima si era fermato in una gelateria della zona per acquistare un gelato. Dopo averlo consumato avrebbe ripreso il cammino, fino a quando, pochi minuti più tardi, si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo in via Bologna, traversa di via Principe di Piemonte.

Immediata la richiesta di aiuto da parte di alcune persone presenti in strada. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il sedicenne. I soccorritori hanno eseguito tutte le procedure necessarie nel tentativo di salvargli la vita, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Casoria che hanno avviato gli accertamenti per chiarire cosa abbia provocato il decesso. La Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico che dovrà stabilire con esattezza le cause della morte.

Nel corso delle verifiche, come evidenziato ancora da Il Mattino, sarebbero state sequestrate anche alcune vaschette dei gusti di gelato consumati dal ragazzo. Un provvedimento definito dagli investigatori come un normale passaggio investigativo per escludere ogni possibile causa.

Tra le ipotesi considerate dagli inquirenti ci sarebbe anche quella di un malore improvviso e fulminante non necessariamente collegato agli alimenti ingeriti. La città intanto si stringe nel dolore attorno alla famiglia del giovane.

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