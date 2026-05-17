Le grandi innovazioni del IX secolo: la genesi del canto franco-romano

Benvenuti al diciassettesimo appuntamento di “Riavvolgi il futuro”. Oggi racconteremo la genesi del canto franco-romano.

Il periodo compreso tra l’VIII e il IX secolo segna una svolta fondamentale nella storia della musica occidentale grazie alle innovazioni introdotte in epoca carolingia, motivate principalmente da ragioni politiche piuttosto che musicali. Tutto ebbe inizio con l’alleanza tra i Franchi e il papato, culminata nella incoronazione di Carlo Magno come sovrano del Sacro Romano Impero nell’anno 800. Durante questi contatti emerse una netta discrepanza tra il canto liturgico dei Franchi, legato al rito gallicano, e quello romano, definito vetero-romano. La monarchia carolingia, mossa dal progetto di accentrare il potere e uniformare l’impero anche dal punto di vista religioso, agì per trapiantare il rito romano presso i Franchi. L’operazione fu complessa e generò tensioni tra le due fazioni, con i romani che accusavano i franchi di barbarie e questi ultimi che sospettavano i maestri romani di non voler insegnare correttamente per gelosia politica.

Il risultato di questo forzato inserimento fu un prodotto ibrido nato dalla contaminazione tra i due repertori, che prese il nome di canto franco-romano. Per vincere le resistenze dei territori soggetti e imporre questo nuovo canto ufficiale, fu diffusa l’astuta leggenda che ne attribuiva l’origine a papa Gregorio I. Secondo il racconto, lo Spirito Santo sotto forma di colomba avrebbe dettato i canti direttamente all’orecchio del pontefice, rendendo il repertorio sacro e immutabile al pari della Bibbia. Questa presunta origine divina portò alla codificazione definitiva del repertorio, determinando il graduale tramonto della pratica improvvisativa e trasformando la didattica in un apprendimento passivo basato sulla memoria, con gli studenti che arrivavano a impiegare anche dieci anni per padroneggiare l’intero corpus liturgico.

Per facilitare la memorizzazione, i teorici carolingi classificarono il repertorio in una rigida griglia di otto modi, basati su differenti scale musicali caratterizzate ciascuna da una nota finale e da una nota dominante o corda di recita. Poiché molti canti arcaici non si adattavano facilmente a questo sistema, alcuni vennero forzatamente modificati mentre altri furono definiti irregolari o peregrini. In questo contesto nacque la scrittura neumatica, inizialmente utilizzata da sacerdoti e diaconi come supporto mnemonico simile alla punteggiatura per indicare le inflessioni della voce durante la salmodia. I primi manoscritti con neumi apparvero alla fine del IX secolo, non per essere letti durante l’esecuzione, ma con funzione di archivio per garantire che la tradizione non venisse corrotta.

Un’ulteriore forma di espansione del repertorio fu rappresentata dai tropi e dalle sequenze, nati per aiutare i cantori a ricordare i lunghi melismi senza testo. Notker Balbulus, monaco di San Gallo, fu tra i primi a documentare questa pratica che consisteva nel “farcire” i vocalizzi con parole in modo che a ogni nota corrispondesse una sillaba, facilitando così la memoria. Mentre i tropi rimasero legati al canto di partenza, le sequenze divennero col tempo composizioni poetiche e musicali autonome. Parallelamente a questa espansione orizzontale, l’epoca carolingia vide la nascita della polifonia scritta, definita amplificazione verticale. Sebbene la pratica di cantare a più voci fosse già radicata nella tradizione orale popolare, nel IX secolo venne canalizzata nella liturgia per accrescerne la solennità e fu fissata per la prima volta in fonti scritte attraverso trattati come il Trattato d’organum Vaticano.

Ed eccoci arrivati alla fine cari musicofili e musicofile, se siete giunti fin qui vi attendo nel prossimo appuntamento per approfondire questo nostro fantastico discorso.

P.S.: Vietato mancare ;^) . A presto!!!!! :^)