Ercolano, chiusa sala scommesse per 7 giorni: “Frequentata da pregiudicati”

Ad Ercolano scatta la sospensione temporanea per un’attività commerciale operante nel settore delle scommesse. Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura dell’esercizio per sette giorni, con un provvedimento notificato nelle scorse ore e reso immediatamente esecutivo.

La decisione arriva al termine di una serie di controlli e accertamenti effettuati dagli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano nell’arco di diversi mesi. Secondo quanto emerso dalle verifiche, tra giugno 2025 e aprile 2026 il locale sarebbe stato abitualmente frequentato da soggetti con precedenti penali e di polizia. Una situazione che avrebbe destato particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, soprattutto in relazione al possibile impatto sulla sicurezza urbana e sulla tranquillità dei cittadini.

Nel corso delle attività di monitoraggio sarebbero inoltre state rilevate condotte considerate potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico. Proprio questi elementi hanno portato all’adozione del provvedimento amministrativo previsto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza.

La sospensione della licenza rappresenta una misura cautelare finalizzata a interrompere situazioni ritenute a rischio e a prevenire ulteriori criticità sul territorio. L’obiettivo, spiegano fonti investigative, è quello di evitare che il locale possa continuare a diventare punto di ritrovo di persone già note alle forze dell’ordine o scenario di episodi capaci di generare tensioni e problemi per la sicurezza.

L’attività resterà quindi chiusa per una settimana. I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno anche nelle prossime settimane nell’area vesuviana, con particolare attenzione ai locali pubblici e alle attività considerate sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico.