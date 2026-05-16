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Mercati del falso, blitz della Finanza: individuato hub clandestino nel Vesuviano

Redazione1
di Redazione1
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Un magazzino trasformato in centrale operativa della contraffazione è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nel comune di San Giuseppe Vesuviano. Nel corso dell’operazione, i militari hanno sequestrato oltre 38mila articoli falsi tra scarpe, giubbini, maglie e accessori riportanti marchi di note case di moda e brand sportivi.

L’intervento rientra nelle attività messe in campo dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli per contrastare il fenomeno della vendita di prodotti contraffatti e difendere le aziende del Made in Italy. A entrare in azione sono stati i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, che da tempo stavano monitorando i canali di approvvigionamento dei venditori abusivi presenti nei principali mercati cittadini.

Le indagini si sono concentrate inizialmente nelle aree commerciali di Porta Nolana e della Maddalena, considerate punti strategici per la distribuzione della merce illegale. Attraverso controlli mirati, appostamenti e attività investigative, i finanzieri sono riusciti a risalire fino a un deposito utilizzato come base di smistamento.

Nel capannone, di circa 250 metri quadrati, erano conservati migliaia di articoli già pronti per essere distribuiti. In particolare, sono state trovate scarpe con loghi riconducibili a marchi famosi come Nike, Adidas, New Balance, Prada e Louis Vuitton, oltre a numerosi capi di abbigliamento.

Gli investigatori hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile della gestione dell’attività illecita. Le accuse contestate sono quelle di ricettazione e detenzione di merce contraffatta destinata alla commercializzazione.

L’intera struttura è stata sottoposta a sequestro insieme alla merce contenuta al suo interno. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso il mercato del falso, un settore che alimenta l’economia sommersa e sottrae risorse alle attività commerciali regolari.

Gli accertamenti proseguono per verificare eventuali ulteriori collegamenti con altre reti di distribuzione presenti sul territorio campano.

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