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Rifiuti edili e plastica scaricati in strada: scatta il sequestro a Marigliano

Redazione1
di Redazione1
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La Polizia Locale di Marigliano, sotto la direzione del comandante Emiliano Nacar, nella giornata del 14 maggio ha condotto un’operazione mirata contro l’abbandono illecito di rifiuti in via Lagnuolo, nei pressi dell’alveo Frezza.

Nel corso dei controlli sul territorio, gli agenti hanno individuato un’area utilizzata come punto di sversamento abusivo di materiali di scarto. Tra i rifiuti rinvenuti figurano materiale edile, plastica e altri residui non differenziati. Durante le verifiche sono state trovate anche alcune bolle di acquisto che potrebbero risultare utili per risalire ai responsabili.

L’area è stata immediatamente posta sotto sequestro a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per identificare gli autori del deposito illecito, che rischiano pesanti sanzioni amministrative e penali previste dal Testo Unico Ambientale.

L’attività rientra nei servizi quotidiani di monitoraggio predisposti dalla Polizia Locale per contrastare i reati ambientali e prevenire nuovi episodi di sversamento abusivo. Un ruolo fondamentale viene svolto anche dal sistema di videosorveglianza comunale, attivo sia nelle zone centrali che periferiche della città, che consente di coordinare da remoto le pattuglie impegnate sul territorio e rendere più efficace l’attività di controllo.

Il comandante Nacar ha ribadito la linea dura dell’amministrazione sul fronte ambientale: “La tutela del territorio e il rispetto dell’ambiente sono priorità assolute. Continueremo con controlli mirati e tolleranza zero verso chi inquina la nostra città”.

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