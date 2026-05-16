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Somma al voto, domenica in piazza l’incontro pubblico con Svanera, Fico e Manfredi

Federica Catapano
di Federica Catapano
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Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 17 maggio, alle ore 18:00 in Piazza Vittorio Emanuele III, Somma Vesuviana ospiterà un importante momento di confronto politico e partecipazione con Silvia Svanera candidata sindaca, insieme al Presidente della regione Campania  Roberto Fico e al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Un appuntamento che rafforza il valore di una filiera istituzionale seria e concreta, capace di mettere in connessione territori, istituzioni e comunità, per dare risposte reali ai cittadini.

La presenza delle forze del campo largo rappresenta la volontà di costruire un progetto condiviso, progressista e inclusivo, fondato sull’ascolto, sulla competenza e sulla collaborazione tra tutte le energie che vogliono il bene di Somma Vesuviana.

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