Parchi, finanziamenti e bambini: sale il tono dello scontro tra i leader a Sant’Anastasia

La campagna elettorale per le amministrative di Sant’Anastasia entra nella fase più intensa e i candidati sindaco alzano il livello del confronto puntando su temi molto diversi tra loro: qualità della vita, opere pubbliche, gestione dei fondi PNRR e visione politica della città. Negli ultimi giorni, i tre protagonisti della corsa elettorale hanno scelto i social per lanciare messaggi chiari agli elettori, trasformando il dibattito in un confronto sempre più diretto.

Mariano Caserta insiste soprattutto sul tema degli spazi pubblici e delle nuove generazioni. Il candidato parla della futura tendostruttura come di un luogo “non solo dedicato agli sport che non trovano casa a Sant’Anastasia”, ma anche pensato come punto di aggregazione per la comunità. Al centro della sua proposta c’è l’idea di una città “più inclusiva”, con investimenti sulla qualità della vita e attenzione verso i più giovani. Caserta attacca indirettamente le ultime amministrazioni parlando di “fallimento degli ultimi sei anni”, soprattutto per quanto riguarda i servizi dedicati ai bambini. Secondo il candidato, molte famiglie si sono trovate costrette a sostenere costi elevati per attività scolastiche e sportive, mentre diversi spazi pubblici sarebbero stati chiusi anziché valorizzati. “I bambini devono essere ascoltati”, sostiene Caserta, annunciando nuove iniziative dedicate proprio ai più piccoli.

Di tono completamente diverso l’intervento del sindaco uscente Carmine Esposito, che concentra il suo messaggio sulla difesa dell’azione amministrativa e, in particolare, del progetto del Parco Pubblico Tortora Brayda. Esposito denuncia la diffusione di “notizie false e tendenziose” sul progetto e rivendica la correttezza del lavoro svolto. Il primo cittadino sottolinea che il parco rappresenta “una realtà tangibile” costruita attraverso l’utilizzo dei fondi PNRR e difende la progettazione portata avanti insieme agli uffici comunali. Nel suo intervento, Esposito ribadisce che “il futuro di Sant’Anastasia non si costruisce con i like sui social ma con progetti approvati e cantieri aperti”, trasformando così il tema delle opere pubbliche in uno dei terreni principali della sfida elettorale.

Alessandro Pace, invece, punta gran parte della sua comunicazione sul tema della meritocrazia e del rapporto tra politica e finanziamenti pubblici. Il candidato critica apertamente chi sostiene che la vicinanza politica con i livelli regionali possa garantire vantaggi a Sant’Anastasia. “I finanziamenti non sono favori agli amici”, afferma Pace, sostenendo che le risorse pubbliche debbano premiare esclusivamente competenza e qualità progettuale. Il suo è un attacco diretto alla logica delle “maniglie politiche”, contrapponendo l’idea di una amministrazione fondata su credibilità istituzionale e preparazione tecnica.

A pochi giorni dal voto, il confronto elettorale a Sant’Anastasia appare quindi sempre più centrato su tre parole chiave: inclusione, concretezza e credibilità. E la sensazione è che saranno proprio i temi legati ai giovani, ai progetti finanziati e alla fiducia nelle istituzioni a orientare una parte decisiva dell’elettorato.