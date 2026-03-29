L’espansione internazionale del cinema: dalla Francia alla Danimarca

Benvenuti al decimo appuntamento di “Riavvolgi al futuro”. Qualche settimana fa ci siamo immersi nella scoperta delle prime macchine da presa, oggi esploreremo le diverse riproduzioni Mondiali dalla Francia alla Danimarca.

Il panorama produttivo francese: Pathé e Gaumont

In questo periodo la Francia domina il mercato mondiale grazie a due colossi in competizione: la Pathé Frères e la Gaumont. La Pathé si distingue per un’integrazione verticale che comprende la produzione di pellicole, macchine da presa e la gestione di sale proprie. Per ottimizzare i profitti, l’azienda introduce il sistema del noleggio dei film ai gestori delle sale invece della vendita diretta, garantendo entrate costanti e un controllo maggiore sulla distribuzione. La Gaumont, sebbene più piccola, segue un modello simile costruendo nuovi studi di posa e affidando la produzione a registi di rilievo come Alice Guy e successivamente Louis Feuillade, che spaziano tra commedie, drammi e film storici.

L’ascesa del cinema italiano: la messa in scena e il film storico

L’Italia entra nel mercato cinematografico con un leggero ritardo, ma si sviluppa rapidamente seguendo il modello francese e concentrandosi su tre poli principali: Roma, con la Cines, e Torino, con la Ambrosio Film e la Itala Film. A causa della mancanza iniziale di personale specializzato, le case di produzione italiane ingaggiano professionisti stranieri, spesso provenienti dalla Pathé, portando a una fase iniziale di imitazioni dei modelli d’oltralpe. La peculiarità italiana risiede nell’attenzione alla messa in scena e nelle scenografie sfarzose, elementi che culminano nel successo del genere storico-mitologico. Film come Gli ultimi giorni di Pompei o La caduta di Troia utilizzano set tridimensionali e una profondità di campo innovativa, rendendo il cinema italiano sinonimo di spettacolo di qualità e attirando un pubblico colto e internazionale.

La Danimarca e il successo della Nordisk

Un altro polo produttivo di eccellenza in Europa è rappresentato dalla Danimarca, grazie all’imprenditore Ole Olsen che fonda la Nordisk nel 1906. La casa di produzione danese si impone sui mercati esteri grazie a una recitazione più naturale, all’uso efficace della luce e a storie che trattano temi d’attualità o drammi sociali. La Nordisk stabilisce una solida rete di distribuzione internazionale, arrivando a competere direttamente con le grandi potenze cinematografiche dell’epoca e consolidando la reputazione dei registi e degli attori danesi in tutta Europa.

Trasformazioni strutturali e la nascita del lungometraggio

Verso la fine di questo periodo, si assiste a un cambiamento fondamentale nel formato dei film: il passaggio dal cortometraggio al lungometraggio. Inizialmente osteggiato da alcuni produttori per i costi elevati, il formato lungo si afferma grazie al successo dei film storici italiani e delle grandi produzioni europee che dimostrano come il pubblico sia disposto a pagare un prezzo maggiore per storie più articolate e spettacolari. Questa evoluzione porta anche alla nascita dello “star system”, dove la popolarità degli attori diventa un elemento centrale per il marketing e il successo finanziario delle pellicole, trasformando definitivamente il cinema in un’industria moderna.

Bene cari cinefili/cinefile , se siete giunti fin qui vi attendo al prossimo appuntamento dove parleremo di… ops no spoiler ;^) .

A presto!!!