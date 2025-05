Scosse spaventano provincia, evacuata pure l’università

Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi, 13 maggio 2025, alle ore 12:07 nella zona dei Campi Flegrei. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo di 4.4, risultando chiaramente avvertito non solo nei comuni flegrei ma anche a Napoli, compresi i piani bassi degli edifici.

L’epicentro è stato localizzato proprio nell’area vulcanica dei Campi Flegrei, zona da tempo sotto costante osservazione per l’attività sismica e bradisismica che interessa l’area. La popolazione di Pozzuoli, Bacoli e dei comuni limitrofi è immediatamente uscita in strada, colta dalla paura per la violenta scossa, che ha avuto una durata di diversi secondi.

Appena pochi istanti prima, si era verificato un altro evento sismico di minore entità, con magnitudo 2.1, che ha preceduto il terremoto principale. Questa sequenza sismica rientra in un quadro di attività che da mesi viene monitorato con attenzione dagli esperti, preoccupati per la crescente frequenza e intensità dei fenomeni.

Al momento, fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose, anche se le verifiche da parte della Protezione Civile e dei vigili del fuoco sono ancora in corso. Numerose le segnalazioni arrivate da residenti, soprattutto sui social, dove in pochi minuti si sono moltiplicate le testimonianze di chi ha sentito tremare la terra.

Evacuata pure l’università