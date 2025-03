Torna “Pompei – la Serie”. Al via i casting, ecco le figure richieste

Dopo gli ottimi riscontri della prima stagione, Pompei – La Serie torna con la sua attesissima seconda stagione, pronta a conquistare nuovamente il pubblico con le sue storie ambientate nella città vesuviana.

La nuova stagione offrirà ancora più emozioni, intrighi e misteri. A fare da sfondo, la pittoresca città moderna di Pompei, col suo fascino eterno.

Per la seconda edizione della serie, Vulcano Film è alla ricerca di talenti per i ruoli di protagonisti, secondari e figurazioni speciali.

Si cercano donne con età scenica tra i 25 e i 32 anni, donne tra i 45 e i 55 anni, una donna transgender tra i 30 e i 40 anni, uomini tra i 16 e i 18 anni, uomini tra i 28 e i 35 anni e uomini tra i 55 e i 65 anni.

Per partecipare al casting, è necessario compilare il modulo online sul sito ufficiale di Vulcano Film (www.vulcanofilm.com).

I casting inizieranno il 31 marzo 2025 e si cercano preferibilmente attori che vivono in Campania, anche se non è un requisito esclusivo. Le riprese sono previste per l’estate 2025.

Chi è interessato e vuol far parte di questa affascinante avventura, non perda, dunque, l’opportunità di partecipare ai casting.