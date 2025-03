Un nuovo polo per l’istruzione a Ottaviano: inaugurato il plesso di via Funari

L’Isis “Luigi De’ Medici” di Ottaviano segna un nuovo traguardo con l’inaugurazione del plesso di via Funari, una struttura moderna e all’avanguardia che rafforza l’offerta formativa dell’istituto. Il nuovo edificio comprende 12 aule, un auditorium da 600 posti, una palestra di pari dimensioni, laboratori multimediali e cucine attrezzate, rispondendo alle esigenze di una scuola in continua crescita e sempre più punto di riferimento per il territorio vesuviano.

Alla cerimonia di apertura hanno preso parte numerose autorità, tra cui il dirigente scolastico Vincenzo Falco, il sindaco di Ottaviano Biagio Simonetti, l’assessore regionale Lucia Fortini, la consigliera metropolitana Ilaria Abagnale e il vicario del Vescovo di Nola, monsignor Pasquale Capasso. L’evento ha visto anche la partecipazione di amministratori locali, sindaci dei comuni vicini, consiglieri regionali e dirigenti scolastici. Durante l’inaugurazione, l’assessore Fortini ha annunciato un ulteriore finanziamento regionale di 9 milioni di euro per il potenziamento del plesso di via Zabatta, a conferma dell’attenzione verso il settore dell’istruzione.

L’Isis “De’ Medici”, nato nel 1970 come sede coordinata dell’IPSAR “Cavalcanti” di Napoli, è la prima scuola alberghiera della zona vesuviana e, nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento per la formazione di giovani talenti. Oggi offre percorsi di studio in enogastronomia, servizi di sala e vendita, accoglienza turistica, industria e artigianato per il Made in Italy, oltre a un corso serale per adulti. L’istituto ha formato generazioni di studenti, molti dei quali hanno intrapreso carriere di successo sia in Italia che all’estero, specialmente nel settore alberghiero e nella moda.

Il nuovo plesso non solo garantirà spazi adeguati agli studenti, ma diventerà anche un centro per eventi culturali e artistici, aperto alla cittadinanza e alle scuole del territorio. “Il nostro obiettivo è offrire agli studenti le competenze necessarie per costruire il proprio futuro”, ha spiegato il dirigente Falco, sottolineando l’importanza delle attività pratiche e degli stage che arricchiscono l’esperienza formativa.

L’inaugurazione è stata accompagnata da momenti di spettacolo, con le esibizioni musicali della street band di Saviano e delle scuole del territorio, oltre a un evento serale con lo show dei “Barman in passerella” e l’esibizione del comico Ciro Giustiniani. Una giornata di festa che segna un passo avanti per l’istruzione e la crescita della comunità vesuviana.