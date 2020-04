I carabinieri della sezione radiomobile di torre annunziata, nel percorrere le strade di terzigno, hanno sventato un furto ai danni di un atm.

I carabinieri – intenti a vigilare le strade cittadine ed i locali commerciali – hanno notato in corso alessandro volta la manomissione del bancomat: nell’erogatore del denaro era stata applicata con della schiuma espansa una miccia a lenta combustione ed un tubo del gas. Il pericolosissimo sistema artigianale era pronto ad esplodere.

non è da escludere che il colpo non sia stato messo a segno perché i malviventi sono stati “disturbati” dalla provvidenziale presenza dei carabinieri e costretti a fuggire.

La zona è stata messa in sicurezza dal nucleo artificieri del comando provinciale di napoli. proseguono le indagini per individuare i responsabili.