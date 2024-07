Terzigno, al via il format letterario “Prendiamo un po’ di fresco con l’autore”

Terzigno. Riceviamo e pubblichiamo:

PRENDIAMO UN PO’ DI FRESCO CON L’AUTORE è un format letterario che lancia il comune di Terzigno curato dal sindaco Francesco Ranieri e l’assessore alla cultura Genny Falciano. Trattasi di una serie di eventi culturali che si terranno la sera al fresco nell’area all’aperto del Museo Matt.

Si parte con la presentazione del libro LA DIETA DEGLI ORMONI della scienziata ANNAMARIA COLAO edito da Sonzogno. Oltre all’autrice interverranno Rosa Carillo Ambrosio collaboratrice del Corriere del Mezzogiorno e de l’Osservatore Romano e di Felice Picariello ricercatore scientifico cattedra Unesco Federico II. E’ previsto un intervento dell’attrice Rosaria De Cicco. La serata sarà introdotta dai saluti istituzionali del sindaco Francesco Ranieri e dell’assessore Genny Falciano.

“Ne La Dieta degli Ormoni ho proposto quattro schemi alimentari da considerarsi come dei riferimenti elastici. L’alimentazione, la nutrizione, sono ambiti complessi della medicina che presuppongono il dialogo con altre branche. L’endocrinologia è chiaramente connessa a tutto ciò: gli ormoni regolano il nostro metabolismo, l’abbassamento o innalzamento del peso non sono solo conseguenza di ciò che mangiamo.Ciò che mangiamo è il motore che ci consente di vivere, ma non basta per stare in forma: è fondamentale l’esercizio fisico e uno stile di vita adeguato al nostro organismo e anche ai tempi che viviamo” afferma l’autrice AnnaMaria Colao titolare cattedra unesco della Federico II endocrinologa della donna-contraccezione-menopausa, endocrinologia geriatrica, ipotalamo-ipofisi.neuroendocrinologia.

“Con Annamaria Colao portiamo la scienza sui territori, tra la gente. Sono orgoglioso anche di raccontare il lavoro che con la cattedra Unesco di Educazione alla salute della Federico II stiamo egregiamente svolgendo” afferma Felice Picariello ricercatore scientifico della cattedra Unesco Federico II che interverrà durante la presentazione.

“L’attenzione alla salute ed al proprio corpo è quanto mai attuale e predominante nel nostro quotidiano. L’amministrazione comunale di Terzigno offre una grande opportunità: quella di confrontarsi con una scienziata di caratura mondiale inoltre questo libro è già un best-seller. Sarà una serata straordinaria uniremo informazione e salute e intrattenimento culturale e scientifico di altissimo valore” afferma Rosa Carillo Ambrosio

“Sono davvero felice di ospitare nella nostra città un personaggio di altissimo valore come Annamaria Colao che colleziona riconoscimenti in tutto il mondo per il suo impegno di ricercatrice. La ospiteremo negli spazi all’aperto del nostro Museo Matt che orami è un luogo non solo di memoria storica e archeologica ma anche un hub di confronto e dialogo” dichiara il primo cittadino Francesco Ranieri.

“Abbiamo pensato ad un after-dinner letterario per coniugare le esigenze culturali della nostra comunità e anche del territorio circostante che negli ultimi tempi sono diventate molteplici e la necessità di ritrovarsi in un bel luogo dove lenire il caldo dialogando su di una tematica quanto mai attuale e con personaggi di indubbio valore. Questa serata, che avrà anche il cameo dell’attrice Rosaria De Cicco, è la prima di una serie di eventi che abbiamo previsto come dopo-cena cultuali che si terranno sino a settembre” afferma la vicesindaca Genny Falciano.

L’appuntamento è per il 9 luglio alle ore 20:30 presso l’area esterna del Musoe Matt in corso Luigi Einaudi in Terzigno.

Per info: Genny Falciano 3384925254 Rosa Carillo Ambrosio 3338925262