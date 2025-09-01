Terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 4.0 all’alba, treni fermi per controlli

NAPOLI – Mattinata di paura ai Campi Flegrei. Dopo una lunga sequenza di scosse cominciata domenica, alle 4:55 di oggi, lunedì 1 settembre 2025, un sisma di magnitudo 4.0 ha svegliato gran parte della popolazione. L’evento segue una serie di movimenti tellurici registrati già dalla mezzanotte.

Il Dipartimento della Protezione Civile fa sapere che la scossa è stata chiaramente avvertita in tutta l’area flegrea, ma dalle prime verifiche non emergono danni.

Disagi alla mobilità

L’Eav ha sospeso temporaneamente i collegamenti ferroviari delle linee Cumana e Circumflegrea per effettuare controlli di sicurezza. Sul proprio sito, l’azienda ha annunciato l’attivazione di autobus sostitutivi gestiti dalla ditta D’Agostino, operativi sulle tratte Montesanto–Torregaveta e Montesanto–Licola, in entrambi i sensi di marcia.

Sequenza sismica in corso

La terra ha iniziato a tremare già ieri alle 16:10 con un terremoto di magnitudo 3.3, seguito da altre due scosse quasi identiche e da diversi eventi minori nella notte, di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.8, fino al picco di stamattina.