Tragedia in autostrada, muoiono due giovani. Cinque feriti

Tragedia all’alba sull’autostrada Napoli-Salerno, all’altezza dello svincolo di Portici, dove un violento impatto tra due vetture è costato la vita a due giovani originari di Torre Annunziata. Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone, soccorse in condizioni di diversa gravità.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe avvenuto a causa di un tamponamento ad alta velocità. La violenza dell’urto ha provocato il ribaltamento di una delle auto coinvolte, finita di traverso sulla carreggiata. L’impatto ha provocato il blocco totale della circolazione, con lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e l’elisoccorso, che ha trasferito due dei feriti in condizioni più critiche agli ospedali del Mare e Cardarelli di Napoli. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Torre Annunziata, dove le due giovani vittime erano molto conosciute. Amici e familiari, appresa la notizia, hanno espresso incredulità e dolore per una perdita improvvisa che lascia un vuoto incolmabile.

Le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei veicoli incidentati si sono protratte per diverse ore, causando pesanti ripercussioni sul traffico autostradale in direzione Sud.