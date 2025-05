Tanti cuori battono, ancora.

In questa stagione, io e “La mia sul Napoli” siamo stati meno presenti, io totalmente travolto dal lavoro, “La mia sul Napoli” forse un po’ stanca, dopo circa 900 articoli pubblicati, negli ultimi 11 anni, un’attività intensa protratta per molti anni, poi l’inevitabile allentamento. Da Benitez, passando per Sarri, Ancelotti, e i vincenti Spalletti e Conte, 10 anni di piccole vittorie, che finalmente si sono trasformate nei più alti traguardi sognati e desiderati, gli scudetti, il terzo ed oggi il quarto della nostra storia. Sebbene abbia partecipato poco con la penna de “La mia sul Napoli”, la mia attenzione, durante questa stagione, è stata sempre alta. Sono stato lì seduto davanti allo schermo, soffrendo e gioendo.

Non posso quindi esimermi dal premere i tasti del mio computer e buttar giù due righe su questa stagione, sul nuovo scudetto, sui cuori che battono, ancora, per sempre.

Il Napoli è ancora campione, “Again”! A chi vogliamo dare il merito? Ovviamente a chi c’è in alto, su tutti, alla dirigenza, al presidente, che tra errori e successi è sempre lì, al timone di queste nave azzurra nel mare azzurro. E le scelte di questa stagione sono state quasi tutte azzeccate. Sul campo e in panchina Conte è l’artefice del sogno, colui che trasforma una scelta in allenamento, tattica e convinzione, entrando nella testa di una squadra oramai persa, e convincendola di capacità che sembravano dimenticate. Pur perdendo Osimhen ad inizio stagione e Kvara in corso d’opera, con tante difficoltà il Napoli arriva alla meta. Forse si può imputare alla società di non aver rimpiazzato il georgiano adeguatamente. Il Napoli è arrivato a fine stagione stanco e con voragini in più parti del campo.

Ma merito a questa squadra che, pur nelle difficoltà, ha portato a casa il risultato più insperato, dopo il disastro della passata stagione, che nessuno avrebbe potuto immaginare. Di Lorenzo, Buongiorno, Anguissa, Lobotka, McFratm e Lukaku, solo per citarne alcuni, bravo Napoli, bravi ragazzi, bravo Conte e bravo presidente!

Napoli festeggia.

Tanti cuori battono, ancora.

E lo faranno ancora per giorni.

Quel che sarà lo pianificheremo presto. Ma ora non curatevene, ora è solo il momento di festeggiare il quarto scudetto del club.

Forza Napoli Sempre