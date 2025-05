Terzigno, presentazione del libro “LE RADICI DEL MONDO” di Adriana Valerio

LE RADICI DEL MONDO – Eva, le Donne e la Bibbia, Ed. Mondadori, è l’ultimo libro della teologa e storica Adriana Valerio.

L’autrice da oltre 40 anni si occupa della ricostruzione della presenza delle donne nella storia del Cristianesimo. Questo volume parte dalla figura di Eva e giunge alla pedagogista Maria Montessori. È una riflessione ad ampio raggio anche alla luce della grande attenzione che il compianto Papa Francesco ha avuto per l’universo femminile.

La FIDAPA di San Giuseppe Vesuviano, presieduta da AnnaMaria Giugliano, e la DIES ARTIS SEMPER, presieduta da Rosa Carillo Ambrosio, presenteranno il libro, con la partecipazione dell’autrice, al Museo Archeologico di Terzigno (Matt). L’appuntamento è fissato per martedì 27 maggio 2025 alle ore 19:00. Interverranno: il sindaco Francesco Ranieri, l’assessore Genny Falciano, e il direttore Angelo Massa. Il coordinamento è affidato ad Osvaldo Iervolino.

E’ un grande onore presentare – spiega l’autrice Adriana Valerio – il mio libro in questo paese dalla storia millenaria, come ben si evince dalla location che ci ospiterà. Sono ben lieta, oltrettutto, che la presentazione sia stata curata da due associazioni, che, con impegno e passione, si occupano di promozione culturale e specificamente del mondo femminile. Il mio libro parla di donne ma non è rivolto solo alle donne.

La Fidapa ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, ed è proprio per questo – afferma AnnaMaria Giugliano, presidente della sez. Fidapa San Giuseppe Vesuviano – che non potevamo non sostenere il lavoro di una donna che ha messo al centro del suo ultimo libro la storia delle donne e le donne nella storia. La consapevolezza dell’essere donna – continua la Giugliano – nel mondo moderno passa anche attraverso la divulgazione di opere come questa, che possono aiutare a generare una nuova consapevolezza di sé ed a sfatare leggende e ricostruzioni storiche non sempre aderenti alla realtà, al fine di riconoscere il ruolo che le donne hanno da sempre nelle società.

Il libro di Adriana Valerio – conclude Rosa Carillo Ambrosio, presidente Ass. Culturale Dies Artis Semper – ci pone difronte ad una rilettura intelligente nel senso etimologico del cogliere dentro le molte narrazioni femminili, che ci sono state trasmesse sia biblicamente che dalla storia della Chiesa. La teologa napoletana restituisce centralità e dignità alla figura di Eva, e con lei a tutte le donne della Bibbia, troppo spesso relegate a ruoli marginali o lette con categorie maschili. È un lavoro certosino, appassionato e appassionante. Sono sicura che sarà un appuntamento molto coinvolgente.