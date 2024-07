Somma Vesuviana, medaglia d’oro per Sveva Romano alla Hero Battle Cup

Sveva Romano prima alla Hero Battle Cup, tappa italiana della coppa del mondo di pattinaggio freestyle.

Si sta disputando in questi giorni la Hero Battle Cup, gara internazionale di pattinaggio freestyle, tappa italiana della Coppa del mondo. La pattinatrice della Somma Skating School, Sveva Romano, allenata da Kimon Fusco ha realizzato il miglior tempo di qualifica ed ha vinto tutti gli scontri diretti con le avversarie, portando a Somma Vesuviana l’ennesimo oro nella specialità dello Speed Slalom.

Sveva parteciperà alle prossime gare anche in Spagna ed in Cina e questa vittoria rappresenta un ottimo viatico per i prossimi impegni. Il nostro in bocca al lupo!!!