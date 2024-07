Summer Camp a Gragnano, attività ludiche e sociali per più di 100 bambini

Oltre 100 bambini, 20 volontari e più di 60 ore di sport e laboratori. Sono i numeri del Summer Camp organizzato a Gragnano, in provincia di Napoli, dall’associazione di Volontariato InnovAzioni Sociali.

Fino al 9 agosto, i piccoli della comunità di Sigliano saranno coinvolti, tutti i giorni, in attività ricreative gratuite che, mettendo al centro il gioco, hanno lo scopo di favorire l’apprendimento di gruppo e l’acquisizione di competenze pro-sociali e di cooperazione tra compagni.

Si tratta di un’esperienza che nasce grazie all’attivazione di una rete territoriale che coinvolge associazioni, famiglie e attività commerciali e che rappresenta un fattore chiave di crescita poiché permette di rinsaldare legami e relazioni e di ripensare, riprogettare, pro-porre un nuovo modo di fare comunità.

I Summer Camp sono organizzati, infatti, nell’ambito del progetto “Comunità verso un’amministrazione condivisa”, promosso in rete dalle associazioni di volontariato InnovAzioni Sociali, Confraternita di Misericordia di Pimonte e Os…are e finanziato dal bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud” con la partecipazione attiva della Fondazione Realizza il Cambiamento, Fondazione Con il Sud e ActionAid International Italia E.T.S.

A pochi giorni dall’avvio del campo sono già arrivati i primi feedback dalle famiglie che riconoscono, apprezzano e sostengono il lavoro quotidiano dei volontari. Annarita A., la mamma del piccolo Giovanni, ha dichiarato «Il campo estivo, come tutte le altre attività organizzate dall’associazione durante l’anno, sono una risorsa enorme nel nostro territorio, dove i servizi offerti non riescono purtroppo a rispondere ai bisogni espressi dalle famiglie. Sono un’opportunità di svago e socializzazione per i nostri figli e per noi genitori rappresentano un grande supporto».

«I bambini sono sommersi da tantissimi input, tra tv, telefoni, tablet e tecnologie varie – dichiara invece Mariarosaria, volontaria di InnovAzioni Sociali- e lo scopo del campo estivo è anche quello di aiutarli a trovare di nuovo un rapporto con il tempo e riscoprire il piacere della relazione. Attraverso i giochi che proponiamo cerchiamo, inoltre, di stimolarli a riflettere su alcune tematiche come la solidarietà, la cura per l’ambiente e la tutela dei beni comuni, e cerchiamo di affrontarle sia dal punto didattico che dal punto di vista pratico e artistico».

«Le attività che propone la nostra associazione sono sempre pensate per favorire la collaborazione e il dialogo tra gli attori del territorio e rappresentano la chiave per costruire un intervento strutturato e di lungo periodo, perché non solo permettono di agire sui bisogni più specifici delle famiglie ma anche sulla rimozione di alcune delle cause e dei fattori che generano questi bisogni» – conclude Annamaria Somma, presidente di InnovAzioni Sociali.