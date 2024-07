Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.0 al largo del golfo di Pozzuoli

Campi Flegrei. Terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro nel golfo di Pozzuoli. Scossa avvertita chiaramente in diversi quartieri di Napoli.

Forte scossa di terremoto magnitudo 4 oggi, venerdì 26 luglio a Napoli, alle ore 13.46. La scossa si è verificata al largo del golfo di Pozzuoli, ad una profondità di circa 4 Km. È stata avvertita in molte zone, dall’area Flegrea fino al centro del capoluogo campano.

Non vi sono al momento segnalazioni di danni a persone o cose. I Vigili del Fuoco e i comandi di Polizia Municipale delle città principalmente interessate, ovvero Pozzuoli, Bacoli e Napoli, monitorano l’accaduto. La scossa è stata particolarmente forte e lunga ed è stata avvertita distintamente anche in alcune zone di Napoli. In particolare a Materdei, all’Arenaccia, e perfino a Santa Lucia e sul Lungomare Caracciolo. Anche sull’isola di Procida e sull’isola di Ischia stavolta il terremoto è stato percepito chiaramente dalla popolazione.