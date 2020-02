Circa due anni fa, aprile del 2018, nacque un progetto ristorativo ambizioso. Oggi quel progetto si è affinato e lancia nuove proposte, nella consapevolezza di una crescita continua. È il Bertie’s Bistrot di Nola, nato dalla tenacia e dalla bravura del suo patron Valentino Buonincontri. Punti di forza della proposta di Buonincontri sono materie prime di elevata qualità, carni altamente selezionate e piatti eseguiti col giusto estro creativo. Nel menu primaverile, accanto a dei classici del Bertie’s come l’Hot dog di polpo con patata concia, le Ribs di maialino con chutney di mela annurca e Pollo, miso e croccante di verdure, farà il suo ingresso il Risotto con piselli, limone e taleggio di bufala mantecato all’olio al rosmarino.

Poiché andare al ristorante, però, rappresenta non solo un’esperienza sensoriale ma anche un importante momento di convivialità il Bertie’s ha deciso di puntare molto su questo secondo aspetto introducendo il menu “Family style” con il quale tutte le portate, dall’antipasto al dessert, vengono servite in un unico piatto centrotavola da condividere tra un gruppo di amici o di familiari

E sempre all’insegna della condivisione di emozioni, non solo gastronomiche, ritornano dal 13 marzo gli appuntamenti con la musica jazz dal vivo organizzati sotto la direzione artistica di Carmine Granato.

Valentino Buonincontri, classe 1988, apre il Bertie’s Bistrot il 1° aprile del 2018 dopo aver accumulato importanti esperienze professionali presso numerose cucine, anche stellate, non solo della Campania. Il locale, dal design originale in stile vintage, dispone di 120 coperti che in estate diventano 150 per la presenza di una terrazza esterna. Oltre alle proposte creative dello chef la carta del Bertie’s prevede un’ampia offerta di piatti alla brace grazie a una ricca selezione di carni e all’acquisto di pesce rigorosamente fresco.

Altro punto di forza del bistrot è la pizza del giovane Dominic Russo, caratterizzata da un impasto leggero e facilmente digeribile, realizzato con una farina bio di tipo 1, su cui vengono disposti ingredienti di stagione.