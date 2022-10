Presentata la nuova collezione Bes denominata Freedom

Grande successo al Crowne Plaza Hotel di Milano per la presentazione della nuova collezione Bes denominata Freedom. Un lavoro di un anno progettato e ideato dall’ottavianese doc Saverio Palma, Creator director dell’azienda Bes. A spalleggiarlo durante il bellissimo evento Alfonso Palma, direttore del marchio 0039 Hair&Beauty Concept e dei noti Beauty Point firmati Palma Stylist..dal 1980.

Lo show è stato presenziato da stilisti arrivati da tutto il mondo per la presentazione della nuova collezione Freedom.

Sulla pedana milanese prima Alfonso Palma e poi Saverio Palma si sono esibiti mostrando le loro qualità innate nel settore dei capelli. Emozionato Alfonso Palma:” E’ stata una serata all’insegna della magia. Esibirmi davanti a stilisti arrivati da tutto il mondo è sempre qualcosa di speciale e farlo insieme a mio padre rende tutto magico. La nostra crescita professionale è in continua evoluzione. Grazie a papà, punto di riferimento della Bes Beauty&Science, il marchio Palma Stylist.. dal 1980 è ormai conosciuto in Italia e in tutto il mondo.

La nostra crescita aziendale è orientata proprio in questa direzione: dopo le varie aperture in Italia( Ottaviano punto centrale, Terzigno e Milano), insieme al mio staff, stiamo progettando di espandere il marchio Palma Stylist..dal 1980 in tutto il mondo. Con Bes al nostro fianco proveremo ad entrare nei mercati americani e arabi. Siamo molto ambiziosi e vogliamo col tempo realizzare tutti i nostri sogni. Siamo partiti con un piccolo negozio in un borgo antico di Ottaviano e senza dimenticare le nostre origini a cui siamo molto legati, aprire a Dubai o New York sarebbe la realizzazione di un sogno. Work in Progress…”