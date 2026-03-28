Risanamento e rilancio a Napoli: un’operazione di eccellenza firmata da un team di professionisti

Napoli, 12 marzo 2026 – In un contesto economico complesso e spesso caratterizzato da difficoltà strutturali per le imprese del commercio al dettaglio, si distingue una brillante operazione di risanamento aziendale che rappresenta un caso concreto di successo nell’applicazione degli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa.

Si è infatti concluso positivamente il percorso di ristrutturazione di una rilevante realtà commerciale attiva in Campania nei settori dell’elettronica di consumo, elettrodomestici, informatica, telefonia e prodotti per la casa. Un’azienda radicata sul territorio, con una rete di punti vendita e un significativo impatto occupazionale, che oggi guarda al futuro con rinnovata solidità.

Il risultato – formalizzato con l’omologazione del concordato preventivo in continuità diretta da parte del Tribunale di Napoli – è il frutto di un lavoro altamente qualificato sotto il profilo giuridico, finanziario e strategico. Determinante è stato il consenso espresso dalla Golden Class, dall’Agenzia delle Entrate e dagli altri creditori, a conferma della credibilità e della sostenibilità del piano presentato.

Ma ciò che rende particolarmente rilevante questa operazione è la sua capacità di coniugare rigore tecnico e visione industriale. Il piano ha infatti consentito di garantire la continuità aziendale, mantenendo attivi sette punti vendita e salvaguardando circa 150 posti di lavoro, evitando così un impatto sociale significativo sul territorio.

Al centro di questo successo vi è il lavoro sinergico di un team di professionisti che ha saputo gestire con competenza e precisione una procedura complessa, valorizzando appieno gli strumenti normativi disponibili, in particolare quelli previsti dagli articoli 112 e 88 del Codice della crisi d’impresa.

L’operazione è stata guidata dal dott. Francesco Giordano, advisor finanziario, che ha coordinato la strutturazione del piano e l’equilibrio economico-finanziario dell’intervento. Al suo fianco, l’avv. Carmine Romano, advisor legale, ha curato gli aspetti giuridici della procedura, assicurando il corretto utilizzo degli strumenti normativi e il dialogo con gli organi della procedura.

Fondamentale anche il contributo del team dello Studio Francesco Giordano Commercialisti – composto dalla dott.ssa Lina Aliperta, dalla dott.ssa Angelica Capasso e dal dott. Giuseppe Maiello – che ha supportato ogni fase dell’operazione con un approccio analitico, rigoroso e orientato al risultato.

Questa operazione rappresenta un esempio virtuoso di come competenze multidisciplinari, visione strategica e utilizzo efficace delle normative possano trasformare una situazione di crisi in un’opportunità di rilancio.

In un panorama in cui troppo spesso le crisi aziendali si traducono in chiusure e perdita di posti di lavoro, il caso napoletano dimostra invece che esistono percorsi alternativi, capaci di preservare valore economico e sociale.

Un risultato che non solo restituisce prospettive a un’impresa e ai suoi lavoratori, ma che rafforza anche la fiducia nel sistema degli strumenti di regolazione della crisi e nel ruolo determinante dei professionisti che li applicano con competenza ed efficacia.