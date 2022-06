Striano, ecco “Stringiamoci a corte”. Si parte col libro di Paolo Trapani sul calcio a Napoli

È “Napoli sulla pelle – l’amore identitario per la maglia azzurra” di Paolo Trapani il primo libro che sarà presentato nell’ambito della rassegna “Stringiamoci a corte”, nata per presentare libri a Striano in luoghi insoliti, come i cortili.

Le location scelte quest’anno sono i bar, anch’essi luoghi di ritrovo, che meritano di essere valorizzati dopo il periodo difficile della pandemia.

La presentazione di “Napoli sulla pelle” si terrà venerdì 24 giugno, con inizio alle 19,30, presso il bar Macapì di via Farricella. A colloquiare con l’autore saranno tifosi e appassionati del Napoli. Il libro, infatti, mette in evidenza proprio l’amore dei napoletani per il gioco del calcio, con aneddoti e storie. Una parte dell’opera è curata da Renato Camaggio, collezionista di maglie da campo che approfondisce il tema dell’evoluzione delle divise dei calciatori ed il mondo dei collezionisti.

Giornalista e scrittore, Paolo Trapani si interessa da anni di sport e, in particolare, del calcio a Napoli.

“Stringiamoci a corte” è una rassegna organizzata dalla Pro Loco Striano e dall’Aps “Geppina Coppola”. Nei prossimi giorni verranno rese note le altre presentazioni.