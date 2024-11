Staffetta dei Diritti, passaggio del testimone ad Acerra

ACERRA – Difendere il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino. E uno dei quattro principi fondamentali della Convenzione Onu sui diritti dellinfanzia che ha visto per due giorni Acerra protagonista della Staffetta sui Diritti.

Il sindaco Tito d’Errico, infatti, ieri mattina ha ricevuto il testimone dalla delegazione del Comune di Frattaminore, guidata dal sindaco Giuseppe Bencivenga, nel corso di una cerimonia che ha visto sfilare le scuole di Acerra fino al Castello dei Conti dove oltre al passaggio di consegne è stata accesa anche la fiaccola della pace in presenza del consigliere regionale Vittoria Lettieri e degli assessori Francesca La Montagna, Milena Petrella e Milena Tanzillo.

Questa mattina, invece, il sindaco dErrico e lassessore allIstruzione Petrella hanno consegnato il testimone al primo cittadino di Cardito Giuseppe Cirillo insieme ad una rappresentanza del IV Circolo Didattico Verolino-Verone, dell’IC Ferrajolo-Siani, della SMS Gaetano Caporale e della Scuola Biancaneve.

Lamministrazione comunale di Acerra, inoltre, prenderà parte allevento di chiusura della Staffetta sui Diritti prevista Mercoledì 20 Novembre a San Giorgio a Cremano.

“Sono iniziative importanti perché rappresentano un momento di riflessione e di confronto per i nostri fanciulli i quali comprendono che nel mondo non tutti i bimbi hanno la possibilità di essere nutriti, di giocare, di avere unistruzione, di vivere in un ambiente familiare sereno sottolinea il sindaco Tito d’Errico. Queste manifestazioni, pertanto, servono a dare voce e sostegno anche a quei bambini che questi diritti, purtroppo, non li hanno.