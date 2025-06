Spettanze e turni gigli non pagati, polizia municipale in subbuglio a Nola

Riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: Grave inadempienza dell’Amministrazione Comunale di Nola nei confronti del Corpo di Polizia Municipale e del personale dipendente dell’Ente Comunale di Nola tutto – Richiesta immediata di intervento e indizione assemblea sindacale.

Le scriventi OO..SS..:FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA – Coordinamento Sindacale Autonomo, con la presente intendono denunciare pubblicamente lo stato di inaccettabile inerzia da parte dell’Amministrazione Comunale di Nola in merito a numerose spettanze economiche dovute e non ancora liquidate al personale del Corpo di Polizia Municipale e al personale dipendente tutto del Comune di Nola.

Nonostante ripetuti solleciti, permangono gravi inadempienze che stanno generando forte disagio tra i lavoratori e rischiano di compromettere la funzionalità operativa dei servizi essenziali alla cittadinanza, in special modo se si tiene conto che sono già in corso di svolgimento le numerose manifestazioni ed attività legate al cosiddetto “giugno nolano” ed alla Festa dei Gigli, patrimonio dell’umanità tutelata dall’UNESCO.

Le principali criticità evidenziate sono:

1. Mancata liquidazione delle spettanze relative al progetto “Festa dei Gigli 2024” e ai servizi di turnazione e reperibilità svolti a partire da gennaio 2025, dovuti al personale appartenente al C orpo della P olizia M unicipale;

2. Omissione nella costituzione e ripartizione del fondo risorse decentrate entro il termine previsto del 30 aprile, con conseguente mancato riconoscimento di indennità contrattuali come turnazione, reperibilità, servizio esterno e specifiche responsabilità, oltre agli straordinari già effettuati che interessano il personale tutto dipendente dell’Ente Comune di Nola;

3. Mancat a liquidazione performance anni 2022, 2023 e 2024 a tutto il personale dipendente dell’Ente Comune di Nola;

4. Compensi non liquidati per prestazioni professionali rese a terzi, denominato progetto “Gomorra”, nonostante l’avvenuto pagamento da parte della casa di produzione Cattleya, configurando un potenziale illecito nella gestione delle risorse pubbliche, dovuti al personale appartenente al C orpo della P olizia M unicipale;

5. Assenza di liquidazione delle pensioni integrative per gli anni 2023 e 2024, dovuti al personale appartenente al C orpo della P olizia M unicipale, con ripercussioni dirette sul futuro previdenziale dei lavoratori.

6. Mancata previsione progettualità “giugno nolano 2025”, per il personale appartenente al C orpo della P olizia M unicipale ed agli altri uffici comunali coinvolti nella organizzazione e nello svolgimento delle manifestazioni già in corso collegate alla F esta dei G igli anno 2025.

Assemblea Sindacale.

Alla luce della gravità della situazione, le scriventi organizzazioni indicono un’assemblea sindacale per tutti i dipendenti dell’Ente Comunale di Nola presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale nei giorni:

• 21 giugno 2025 dalle ore 18.30 alle ore 22.00

• 22 giugno 2025 dalle ore 18.30 alle ore 22.00

Durante l’incontro, verranno discusse le criticità sopra elencate e saranno valutate ulteriori azioni di mobilitazione, ivi compresa la proclamazione dello stato di agitazione e laconseguente dichiarazione di sciopero, in assenza di risposte concrete e tempestive da parte dell’Amministrazione.

Richieste urgenti.

Si chiede formalmente che l’Amministrazione Comunale provveda immediatamente a:

• Liquidare le spettanze relative alla “Festa dei Gigli 2024” e ai ser vizi di turnazione/reperibilità;

• Liquida re le spettan ze legate alla performance anni 2022, 2023 e 2024 ;

• Costituire e ripartire il fondo risorse decentrate per garantire il pagam ento delle indennità dovute e per s tanzia re le somme necessarie al pagamento della progettualità “ G iugno N olano e F esta dei G igli anno 2025”;

• Liquidare i compensi del progetto “Go morra” già incassati dal Comune;

• Procedere al pagamento delle pensioni integrative 2023-2024.

Conclusioni.

Questa nota è un ultimo appello a un intervento risolutivo e urgente. In mancanza di riscontri immediati, le OO.SS. procederanno con tutti gli strumenti previsti dalla normativa a tutela dei lavoratori.

È richiesta la presenza all’assemblea dei soggetti istituzionali in indirizzo.

FP-CGIL​​CISL-FP​UIL-FPL​​CSA

Coordinamento Sindacale Autonomo