Stop alle bottiglie in vetro per la notte prima degli esami: l’ordinanza

L’ordinanza del sindaco Manfredi per il 17 e il 18 giugno. Previste multe fino a 500 euro

La fatidica “notte prima degli esami” quest’anno ricade il 17 giugno. Una serata speciale in cui tutti gli studenti dell’ultimo anno di liceo e delle scuole superiori si riuniscono per festeggiare la fine del percorso scolastico.

A Napoli, in particolare, gli alunni si danno appuntamento a San Martino. Il belvedere del Vomero è infatti la meta tradizionale per chi, durante quella notte, cerca di allontanare l’ansia e godersi gli ultimi momenti con i compagni di classe.

Spesso, però, questo momento di gioia e condivisione rischia di trasformarsi in qualcosa di pericoloso. Per questo motivo, il sindaco di Napoli ha emanato un’ordinanza che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro e di spray urticanti. Chi viola il divieto rischia una multa fino a 500 euro. La polizia municipale sarà presente per garantire il rispetto delle regole e vigilare sulla sicurezza