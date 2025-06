Operaio agricolo trovato morto nel napoletano

Un operaio agricolo è stato trovato senza vita nella zona di Sant’Agata, i carabinieri indagano

I carabinieri coordinati dalla Procura di Torre Annunziata indagano per fare luce sulla morte di un operaio agricolo, Pasquale De Angelis di 65 anni, trovato morto a Sant’Agata, Massa Lubrense, in provincia di Napoli.

Dell’uomo non si avevano notizie da quando aveva segnalato un incendio scoppiato in un fondo agricolo confinante quello in cui è stato ritrovato il corpo, rannicchiato e con bruciature.

A lanciare l’allarme e far partire le ricerche è stata la moglie, seguita dall’avvocato Maria Fontanella, quando si è resa conto che il marito non era tornato a casa dopo che l’incendio era stato domato dai soccorritori.

Le cause del decesso non sono note, ma non si esclude che possa essere stato un infarto la causa di tutto, sarà l’autopsia a fare luce sul caso.

Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l’accertamento che verrà disposto nei prossimi giorni.