Spedizione punitiva nella 219, due giovani massacrati di botte: sono ricoverati

CASTELLO DI CISTERNA – Picchiati, all’interno delle palazzine popolari della 219 di Castello di Cisterna, da almeno quattro-cinque persone. Sarebbe accaduto questo, da una prima ricostruzione dal verificare, la notte scorsa.

Due le persone rimaste ferite: un 24enne di Castello ed un 26enne di Pomigliano già noto alle forze dell’ordine. Sono stati i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna ad intervenire, allertati dal 112, nell’ospedale Villa dei Fiori di Acerra per le due persone ferite. I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari. Per il 24enne è stata riscontrata una ferita da taglio alla gamba, il 26enne è rimasto ferito alla testa e all’addome; entrambi non rischiano la vita.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.