Spaccio in monopattino e giovani ladri a lavoro, il Natale sicuro del Vesuviano

TORRE DEL GRECO E SAN GIORGIO A CREMANO: controlli dei carabinieri, due persone denunciate

I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno denunciato per porto di armi o oggetti atti all’offesa un 17enne del posto. Durante un controllo in strada, il giovane è stato trovato in possesso di chiavi da meccanico e strumenti funzionali allo scasso.

Era in compagnia di altri due giovani, uno sotto i 18 anni, l’altro maggiorenne.

Stava provando a forzare un’autovettura parcheggiata.

Non ha fatto in tempo, è stato bloccato e poi denunciato.

Sequestrati gli attrezzi

Non solo questo nel bilancio dei controlli della Compagnia di Torre del Greco. In vista delle festività si intensifica la presenza sul territorio, complice l’aumento di persone in strada.

Denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 50enne di Torre Del Greco già noto alle forze dell’ordine.

Era su un monopattino elettrico e usciva dalla stazione circumvesuviana di Piazza della repubblica. Addosso 12 dosi di eroina.

Durante il servizio, svolto nei comuni di Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, i militari hanno identificato 130 persone e passato al setaccio decine di veicoli. Contestate numerose violazioni al codice della strada, quasi tutte per guida senza casco.