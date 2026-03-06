venerdì, Marzo 6, 2026
17.3 C
Napoli
scrivi qui...
Attualità
tempo di lettura:1 min
386

Somma Vesuviana, amministrative : clima teso, un solo candidato ufficiale e molti simboli in campo

Carmela D'Avino
di Carmela D'Avino

A Somma Vesuviana si voterà il 24 e 25 maggio per il rinnovo dell’amministrazione comunale. A poco più di due mesi dall’appuntamento con le urne, però, il quadro politico appare ancora incompleto: al momento è stata ufficializzata una sola candidatura, mentre attorno alla competizione elettorale continuano a nascere liste, simboli e movimenti civici.

 

 

In queste settimane, infatti, stanno proliferando nuovi simboli elettorali. Alcuni sono semplicemente versioni ritoccate di loghi già conosciuti, altri invece sono del tutto nuovi e accompagnati da slogan che puntano soprattutto sul tema del cambiamento.

Segno evidente di un fermento politico che però non si è ancora tradotto in candidature ufficiali. Il clima, nel frattempo, resta particolarmente teso. Sui social  il confronto è spesso acceso e, in molti casi, le reazioni dei cittadini alla possibile ricandidatura di alcuni volti della politica locale risultano tutt’altro che concilianti. Non mancano commenti duri, talvolta offensivi, che riflettono un malcontento diffuso.

La richiesta che emerge da più parti è chiara: secondo molti cittadini, chi viene ritenuto responsabile delle difficoltà amministrative del passato non dovrebbe tornare a candidarsi.

A pesare sul futuro della città è soprattutto la situazione finanziaria del Comune. Il prossimo sindaco erediterà infatti circa 20 milioni di euro di debiti, una condizione che rappresenta una sfida enorme per qualunque amministrazione. Un fardello che difficilmente potrà essere risolto nell’arco di una sola consiliatura e che, proprio per questo motivo, sembra scoraggiare la discesa in campo di figure nuove, competenti e indipendenti.

Nel frattempo, la politica locale continua a muoversi dietro le quinte. In questi giorni amministratori, aspiranti candidati e rappresentanti dei partiti sono impegnati anche nel dibattito sulla riforma della giustizia e stanno organizzando incontri, riunioni e aperitivi politici per consolidare alleanze e raccogliere consensi.

A questi tavoli partecipano spesso anche esponenti regionali e provinciali, figure considerate decisive per orientare le scelte finali. Proprio dai livelli superiori della politica molti aspiranti candidati attendono indicazioni e via libera per scendere ufficialmente in campo.

Per questo motivo, secondo diversi osservatori, il prossimo weekend potrebbe essere decisivo. Già dalla prossima settimana potrebbero sciogliersi alcune delle riserve ancora aperte e il quadro delle candidature potrebbe finalmente cominciare a delinearsi.

Intanto la città resta in attesa, tra aspettative di rinnovamento e la consapevolezza che la prossima amministrazione sarà chiamata ad affrontare una delle fasi più delicate della storia recente di Somma Vesuviana.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Appuntamenti

Organizzata una Partita del Cuore per Domenico con Sal da Vinci

0
È stata organizzata una Partita del Cuore in onore...
Cronaca

Spaccio hi-etch a Cimitile, 2 fermati per droga: avevano monitor e tv nel covo

0
  CIMITILE - Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura...
Comunicati Stampa

Somma Vesuviana, nasce “Spazio Agòn”: un movimento giovane nel metodo per riattivare la città

0
A Somma Vesuviana prende forma Spazio Agòn, un nuovo...
Cronaca

Assalti armati ai distributori di benzina, catturata la banda che ha terrorizzato il Vesuviano

0
Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha dato...
Comunicati Stampa

Marigliano, al via la pulizia dei canali: interventi a Faibano e Lausdomini dopo anni di attesa

0
  Sono in corso a Marigliano gli interventi di pulizia...

Argomenti

Appuntamenti

Organizzata una Partita del Cuore per Domenico con Sal da Vinci

0
È stata organizzata una Partita del Cuore in onore...
Cronaca

Spaccio hi-etch a Cimitile, 2 fermati per droga: avevano monitor e tv nel covo

0
  CIMITILE - Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura...
Comunicati Stampa

Somma Vesuviana, nasce “Spazio Agòn”: un movimento giovane nel metodo per riattivare la città

0
A Somma Vesuviana prende forma Spazio Agòn, un nuovo...
Cronaca

Assalti armati ai distributori di benzina, catturata la banda che ha terrorizzato il Vesuviano

0
Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha dato...
Comunicati Stampa

Marigliano, al via la pulizia dei canali: interventi a Faibano e Lausdomini dopo anni di attesa

0
  Sono in corso a Marigliano gli interventi di pulizia...
Appuntamenti

“Il Mediano” compie vent’anni e spegne le candeline al “Pluma” di Somma Vesuviana

0
Si è tenuto domenica scorsa, primo marzo, presso il...
Cronaca

Donna accoltellata sul bus: “Non avevo motivo di farlo”

0
Ieri sera, 5 marzo, intorno alle 22.00, una donna...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, al Casamale l’evento “CàSanremo 2026”

0
Riceviamo e pubblichiamo Il Sanremo non è ancora finito ma...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Spaccio hi-etch a Cimitile, 2 fermati per droga: avevano monitor e tv nel covo
Articolo successivo
Organizzata una Partita del Cuore per Domenico con Sal da Vinci
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996