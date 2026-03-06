venerdì, Marzo 6, 2026
Organizzata una Partita del Cuore per Domenico con Sal da Vinci

Federica Catapano
di Federica Catapano

È stata organizzata una Partita del Cuore in onore del piccolo Domenico e della fondazione creata dalla famiglia in suo nome

Sarà un momento di unione per ricordare la prematura scomparsa di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e 4 mesi deceduto il 21 febbraio scorso.

L’iniziativa è stata organizzata dal cantante vincitore del festival di Sanremo 2026 Sal Da Vinci con il sostegno del deputato Francesco Emilio Borrelli e alla collaborazione dell’istituto “Leonardo Da Vinci”.

La serata all’insegna dello sport, della musica e della solidarietà avrà uno scopo benefico. Infatti, i fondi raccolti durante la serata serviranno ad aiutare e sostenere le attività della fondazione creata dalla famiglia del piccolo Domenico.

La fondazione è un progetto voluto fortemente dalla famiglia per non dimenticare il piccolo e mantenerne viva la memoria e servirà concretamente ad aiutare altri piccoli bimbi e le loro famiglie.

L’evento non sarà solo una partita di calcio in sé ma, grazie alla partecipazione di artisti, personaggi dello spettacolo e rappresentanti del territorio, sarà un momento collettivo per ricordare e sostenere una causa che ha toccato profondamente tutta la comunità.

In prima linea ci sarà la Nazionale Cantanti che da anni è protagonista di iniziative solidali in tutta la penisola. Nei decenni scorsi, tramite le partite, hanno permesso di raccogliere fondi per progetti sanitari e sociali, arrivando a coinvolgere migliaia di persone e anche questa volta siamo sicuri ci riusciranno.

Ancora non sono noti i dettagli relativi alla data ufficiale della partita, lo stadio che ospiterà l’evento e i nomi degli artisti che hanno aderito all’iniziativa ma verranno comunicati nei prossimi giorni.

Sarà una serata speciale, con al centro il ricordo del piccolo Domenico e della sua vita spezzata troppo presto, cercando di trasformare questa ferita irreparabile in un momento di unione, amore e solidarietà.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all'informazione sui territori vesuviani e dell'area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

