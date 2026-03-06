Spaccio hi-etch a Cimitile, 2 fermati per droga: avevano monitor e tv nel covo

CIMITILE – Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne e una 40enne, entrambi di Cimitile, di cui l’uomo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dei predetti dove hanno rinvenuto 3 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 115 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 30 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) al quale erano collegate delle telecamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.