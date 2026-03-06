venerdì, Marzo 6, 2026
17.3 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:Meno di un minuto min
110

Spaccio hi-etch a Cimitile, 2 fermati per droga: avevano monitor e tv nel covo

Redazione1
di Redazione1

 

CIMITILE – Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne e una 40enne, entrambi di Cimitile, di cui l’uomo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dei predetti dove hanno rinvenuto 3 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 115 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 30 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) al quale erano collegate delle telecamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

 

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Appuntamenti

Organizzata una Partita del Cuore per Domenico con Sal da Vinci

0
È stata organizzata una Partita del Cuore in onore...
Attualità

Somma Vesuviana, amministrative : clima teso, un solo candidato ufficiale e molti simboli in campo

0
A Somma Vesuviana si voterà il 24 e 25...
Comunicati Stampa

Somma Vesuviana, nasce “Spazio Agòn”: un movimento giovane nel metodo per riattivare la città

0
A Somma Vesuviana prende forma Spazio Agòn, un nuovo...
Cronaca

Assalti armati ai distributori di benzina, catturata la banda che ha terrorizzato il Vesuviano

0
Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha dato...
Comunicati Stampa

Marigliano, al via la pulizia dei canali: interventi a Faibano e Lausdomini dopo anni di attesa

0
  Sono in corso a Marigliano gli interventi di pulizia...

Argomenti

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Somma Vesuviana, nasce “Spazio Agòn”: un movimento giovane nel metodo per riattivare la città
Articolo successivo
Somma Vesuviana, amministrative : clima teso, un solo candidato ufficiale e molti simboli in campo
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996