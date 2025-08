Somma, violenta lite nella notte durante Magiche Lucerne: paura tra i residenti del Casamale

Somma Vesuviana. Aggressione in piena festa al Casamale. La rabbia degli abitanti del borgo: “Serve più sicurezza. Abbiamo bisogno di maggiori controlli delle Forze dell’Ordine”

Durante la seconda serata di Magiche Lucerne, l’iniziativa che anticipa la Festa delle Lucerne 2026 in occasione del Giubileo, si è verificato un grave episodio che ha turbato l’atmosfera magica e suggestiva dell’evento nel borgo storico del Casamale. Intorno all’1:30 della scorsa notte, mentre i vicoli addobbati erano ancora affollati da residenti e visitatori, in via Nuova una famiglia con bambini è stata aggredita, sfiorando la tragedia.

L’inizio della lite.

Secondo le testimonianze, tutto è iniziato all’incrocio tra via Piccioli e via Castello. Tre giovani in scooter, senza casco e contromano in piena ZTL, salivano a velocità sostenuta da via Piccioli, rischiando di travolgere un uomo con la sua famiglia. L’uomo ha richiamato i ragazzi, che si sono allontanati per poi tornare poco dopo con un gruppo più numeroso, dando il via a quella che si è rivelata una vera e propria spedizione punitiva.

La violenza da parte dei giovani.

Ne è scaturita una violenta lite, avvenuta anche in presenza dei bambini. Alcuni residenti sono intervenuti per cercare di placare la rissa, ma il gruppo di giovani ha iniziato a lanciare bottiglie contro muri, cancelli e passanti, ferendo un uomo. Addirittura, una griglia per la brace è stata scagliata con forza. Un altro ragazzo avrebbe lanciato un casco colpendo quasi alla testa di un uomo, rischiando conseguenze ben più gravi. Sul posto sono intervenute due unità dei Carabinieri di Castello di Cisterna, ma la lite si stava ormai già placando.

Lo sconcerto della comunità sommese.

Il giorno seguente all’accaduto, rabbia e indignazione si sono rapidamente diffuse sui social. L’episodio ha profondamente scosso l’intera comunità sommese, in particolare i residenti del Casamale, che da tempo, come già segnalato anche da IlMediano.it nei mesi scorsi, denunciano la presenza di giovani che circolano contromano eludendo i controlli della ZTL in via Piccioli.

Gli abitanti chiedono un rafforzamento dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine, soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni che richiamano numerosi visitatori, come Magiche Lucerne. Ieri sera, al momento dell’aggressione, erano presenti solo i volontari della Protezione Civile al Castello d’Alagno, dove si stava tenendo un concerto. Non erano presenti nemmeno pattuglie della Polizia Municipale, poiché l’orario estivo prevede il termine del servizio alle 21:00, senza possibilità di straordinari.

Resta l’amarezza per una festa storica, tanto amata dalla cittadinanza, rovinata da episodi incresciosi che non possono più essere tollerati. Tuttavia, resta anche il lavoro, l’impegno e l’entusiasmo degli abitanti del Borgo, che con passione e dedizione hanno realizzato allestimenti straordinari, meritevoli di essere visitati e apprezzati. Quello di ieri sera è stato un atto di violenza immotivata che non può e non deve offuscare la bellezza e il valore di una manifestazione così significativa come “Magiche Lucerne”.