Somma Vesuviana al voto, Arte, cultura e territorio: idee e visioni per il futuro

Riceviamo e pubblichiamo

A Somma Vesuviana, l’arte non è solo decorazione, ma il battito cardiaco della cittadinanza. Dalle storiche tradizioni del Borgo Casamale ai murales contemporanei, ogni espressione artistica diventa un atto politico nel senso più alto: cura dello spazio pubblico e costruzione di un’identità collettiva.

Fare arte qui significa:

• Riqualificare il territorio: Trasformare vicoli e piazze in luoghi di dialogo.

• Preservare la memoria: Dare voce alla storia locale per progettarne il futuro.

• Inclusione sociale: Creare ponti tra generazioni e culture diverse.

In una comunità così radicata, l’artista è un “sentinella” della bellezza, e la politica ha il compito di proteggere questo fermento, rendendo la cultura un bene accessibile a tutti e un motore di crescita civile.