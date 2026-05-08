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Somma Vesuviana al voto, Arte, cultura e territorio: idee e visioni per il futuro

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
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Riceviamo e pubblichiamo

A Somma Vesuviana, l’arte non è solo decorazione, ma il battito cardiaco della cittadinanza. Dalle storiche tradizioni del Borgo Casamale ai murales contemporanei, ogni espressione artistica diventa un atto politico nel senso più alto: cura dello spazio pubblico e costruzione di un’identità collettiva.
Fare arte qui significa:
• Riqualificare il territorio: Trasformare vicoli e piazze in luoghi di dialogo.
• Preservare la memoria: Dare voce alla storia locale per progettarne il futuro.
• Inclusione sociale: Creare ponti tra generazioni e culture diverse.
In una comunità così radicata, l’artista è un “sentinella” della bellezza, e la politica ha il compito di proteggere questo fermento, rendendo la cultura un bene accessibile a tutti e un motore di crescita civile.

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