Ercolano: fermato al posto di blocco con droga e soldi

Un controllo su strada si è trasformato in un’operazione antidroga per i carabinieri di Ercolano, che hanno arrestato Gennaro D’Antonio, 60 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida della sua utilitaria durante un posto di blocco predisposto dai militari della locale tenenza. All’interno del veicolo, nascosti nell’abitacolo, sono stati rinvenuti 26 involucri contenenti cocaina, già pronti per la vendita, e una somma in contanti pari a 800 euro, ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

I sospetti hanno spinto i carabinieri ad estendere i controlli anche all’abitazione del sessantenne. La perquisizione domiciliare ha confermato i timori degli investigatori: nella casa di D’Antonio sono stati trovati altri 82 grammi di cocaina suddivisi in 16 dosi, probabilmente destinati alla successiva immissione sul mercato locale dello spaccio.

Ma non solo droga. In casa sono stati anche scoperti 15mila euro in contanti, la cui provenienza non è stata chiarita e su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Una cifra elevata, che rafforza i sospetti degli inquirenti su una fiorente attività di spaccio portata avanti dall’uomo.

Gennaro D’Antonio è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Attualmente si trova in stato di fermo, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli straordinari sul territorio messi in atto dalle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno della microcriminalità e del traffico di stupefacenti nell’area vesuviana.