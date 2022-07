Somma Vesuviana, “vecchio”consiglio comunale approva bilancio, Nocerino: “Scelta inopportuna”

Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere Peppe Nocerino

“Il consiglio comunale di ieri, convocato con i consiglieri della precedente consiliatura, era inopportuno e sicuramente poco utile alla città, che si è vista privata di un dibattito serio e costruttivo sul futuro, come sempre dovrebbe essere quando si parla di bilancio di previsione. Io avevo scritto al Prefetto, chiedendogli un intervento: questo intervento c’è stato, dalla Prefettura è stata inviata una richiesta di chiarimenti e approfondimenti alla Segreteria generale del Comune di Somma Vesuviana, ma evidentemente si è preferito perseverare nell’errore”. Così Giuseppe Nocerino, consigliere comunale a Somma Vesuviana, commenta il consiglio comunale che si è tenuto ieri sera, con i “vecchi” consiglieri che hanno approvato il bilancio di previsione, uno strumento fondamentale per la programmazione futura.

“La normativa era ed è chiara: il bilancio poteva essere approvato entro il 31 luglio e, di conseguenza, c’era tutto il tempo per proclamare i nuovi eletti e convocarli nel primo consiglio comunale. Si è scelto di seguire una strada non illegittima, ma sicuramente inopportuna. Il risultato è stato un dibattito svilito di ogni contenuto, con molti consiglieri che hanno preferito intervenire per congedarsi piuttosto che parlare di Somma Vesuviana. Eppure, tanto per fare un esempio, il consiglio ha preso atto dell’aumento di un milione di euro del piano Tari: vuol dire che per i cittadini ci saranno aumenti considerevoli sulla tassa della spazzatura. Ma questo provvedimento è passato tra l’indifferenza di tutti, evidentemente poco interessati alle sorti della città”, chiarisce Nocerino.