Marigliano, via Campo Sportivo, il sindaco: “Lavori completati entro poche settimane”

Riceviamo e completiamo

Via Campo Sportivo, effettuati i prelievi sul materiale usato per i lavori

Il sindaco di Marigliano Peppe Jossa: ” Stop ai disagi. Lavori completati entro poche settimane”

“Poche settimane ancora ed il cantiere di via Campo sportivo, dove sono i corso i lavori di completamento della rete fognaria, sarà chiuso e si metterà definitivamente fine ai disagi sopportati dai residenti “: è quanto annuncia il sindaco di Marigliano Peppe Jossa.

“Alla presenza della Polizia locale e dell’ufficio competente sui lavori pubblici , questa mattina – spiega il primo cittadino – sono stati effettuati i prelievi del materiale utilizzato per effettuare le relative prove fisico – meccaniche per accertarne le caratteristiche tecniche oltre che chimiche previste per legge. I prelievi sono stati ritenuti necessari per assicurare la tutela della salute dei cittadini e per avere la certezza che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte a garanzia della sicurezza dell’area interessata”.

“Le operazioni di oggi, effettuate nell’interesse dei cittadini – aggiunge il comandante della Polizia locale Emiliano Nacar – spianano la strada al completamento dell’ultima parte dei lavori e, previo dissequestro, per la fine di agosto sarà possibile procedere al collegamento con la rete fognaria esistente, presente su corso Vittorio Emanuele”