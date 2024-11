Somma Vesuviana, situazione Dema: “Nessun risultato concreto. Iniziamo lo sciopero”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato rsu

Giovedi scorso la Rsu di Dema a seguito di una concitata assemblea ha proclamato lo stato d’agitazione a seguito di due anni e mezzo di effettiva e fattiva collaborazione.

Nei giorni successivi abbiamo atteso che l’azienda ritrovasse la strada delle buone relazioni industriali , magicamente interrotte all’avvento dell’attuale AD eventualmente abituato ad altre vicende e ad altre discussioni (come distruggere l’aeronautica civile italiana, impegno,che ha quanto pare lo ha visto primeggiare o fare un unico boccone dell’ultima azienda di produzione di pullman del sud italia ).

Nessun colpo è stato battuto da parte aziendale , ne da parte ministeriale.

E mano mano che passano i giorni la sensazione di discorsi e trattative che avvengono sopra le nostre teste e che non hanno alcuna intenzione di ricercare una soluzione ad una crisi industriale che va avanti dal 2009 ma più l’obiettivo di mettere una pietra sopra alle legittime speranze e aspettative dei lavoratori.

Per queste ragioni la rsu proclama un primo pacchetto di 8 ore di sciopero calendarizzando le prime 2 ore a fine turno oggi 21/11/2024.

Ma saranno le prime ed ultime ore di sciopero in azienda poichè riteniamo che quanto accade stia avvenendo fuori dalle nostre sedi aziendali, nei prossimi giorni metteremo in campo azioni di protesta crescenti finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa incredibile vicenda.

Rimane ovviamente in vigore il blocco delle merci in uscita

proclamato ieri.