Somma Vesuviana, Rianna: “Assistenza specialistica disabili: due anni di vergogna”

A novembre 2021 i consiglieri comunali Salvatore Rianna e Antonio Granato presentarono un’interrogazione a risposta scritta, chiedendo di conoscere i motivi del mancato affidamento per il servizio di assistenza specialistica per alunni disabili nelle scuole. A gennaio 2022, l’interrogazione fu trasformata in Question Time. Prima della discussione in Consiglio, a seduta non ancora convocata, è arrivata oggi la determina n.138 con la quale il responsabile PO7 Luigi Ruggiero annulla, in autotutela, l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per alunni disabili precisando che “a causa del sopravvenire dell’emergenza Covid è mutata la situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento e quindi si rende necessario rimodulare i criteri quantitativi e qualitativi per lo svolgimento del servizio”.

Il consigliere Rianna dichiara in merito: “L’annullamento in autotutela andrebbe anche bene se non fosse così chiara la motivazione di quest’improvvisa accelerata dopo quasi due anni di inadempienza, peccato che in Consiglio Comunale dovranno venire lo stesso e spiegare come mai, con un’interrogazione di novembre scorso, si accorgano solo ora, ad emergenza Covid più o meno finita, che sarà necessario rimodulare i criteri del servizio. La verità è una soltanto, ossia che le scuole senza assistenza specialistica per gli alunni disabili sono una vergogna infinita per l’Ambito Territoriale 22, una vergogna della quale tutti tacciono. Ed è ridicolo, a questo punto, che dopo due anni di disinteresse, ci si pensi allo scadere dell’anno scolastico che andrà avanti circa 70 giorni ancora. Se si fosse provveduto quando abbiamo segnalato il problema, gli alunni disabili avrebbero potuto fruire già da mesi dell’assistenza. Sembra che nessuno, nell’Ambito 22 e a Somma Vesuviana capofila dello stesso, abbia capito la difficoltà in cui si stanno lasciando alunni e famiglie per cui questo servizio è una priorità”.

L’interrogazione a firma di Rianna e Granato dovrebbe essere discussa in una prossima seduta di Question Time.