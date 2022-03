I ragazzi di Ottaviano hanno pregato per la pace in Ucraina

Il “momento” di preghiera, organizzato dall’ Amministrazione Comunale e dal clero, è stato vissuto dai ragazzi degli istituti scolastici di Ottaviano con una partecipazione intensa. La Scuola ottavianese terrà certamente conto, nella sua programmazione, di tutti i “nuovi” problemi che stanno “segnando”, da due anni, la vita quotidiana degli alunni, a scuola, a casa, nelle relazioni con gli altri.

In questo luminoso giovedì nella Chiesa di San Michele Arcangelo, il sindaco di Ottaviano, avv. Luca Capasso, e Vincenzo Caldarelli, Lorenzo Pisanti, Lucia Sciesa, Nando Federico, Virginia Nappo – tutti in rappresentanza dell’ Amministrazione e del Consiglio Comunale – e i parroci delle chiese cittadine, un prete ucraino e le suore Salesiane hanno partecipato, con i ragazzi di tutte le scuole ottavianesi, a un “momento” di preghiera perché ritorni la pace in Ucraina e cessino gli orrori della guerra. Il Sindaco ha ricordato che San Michele è il patrono di Kiev, e dunque la Chiesa Madre della nostra città era il “luogo” più adatto ad ospitare la manifestazione. Subito dopo, tutti si sono recati, in corteo, alla grotta in cui è collocata la statua della Madonna di Lourdes e qui hanno rinnovato la preghiera e hanno espresso una commozione ancora più intensa. Osservavo i ragazzi e mi chiedevo, e mi chiedo, quali segni lasceranno sulla loro “persona”, sulla loro visione del mondo, gli eventi, le esperienze e le immagini di questi due anni: la pandemia, che tra l’altro rende ancora difficile il ritorno della vita della scuola ai ritmi normali, una guerra che minaccia direttamente anche noi, la crisi economica che “entra” ormai in un grande numero di famiglie e il visibile indebolimento dei rapporti sociali. Le cronache quotidiane ci dicono che è grave la “sofferenza” nei comportamenti dei giovani e nelle loro relazioni. La Scuola ottavianese saprà individuare e definire momenti, temi e argomenti di analisi e di riflessione, perché i ragazzi siano pronti a giudicare e a “vivere” questo tempo di “guerre” con spirito critico.