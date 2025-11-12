Nola, sgominata rete dedita al contrabbando di tabacco e alla falsificazione di marchi: tre ai domiciliari

NOLA – Operazione della Guardia di Finanza di Napoli contro il traffico illecito di tabacchi e la contraffazione. Nella giornata del 12 novembre 2025, i militari del Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica di Napoli e con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di tre persone, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette e alla produzione di marchi falsi.

Dalle indagini è emersa l’esistenza di un gruppo criminale radicato nell’area nolana, che avrebbe gestito un articolato sistema di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione di prodotti del tabacco provenienti dall’estero. Il sodalizio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe avvalso anche di strutture logistiche presenti in altre regioni italiane e in alcuni Paesi stranieri, così da garantire un flusso costante di merce illegale destinata al mercato nazionale.

Nel corso delle attività investigative, i finanzieri hanno scoperto e posto sotto sequestro diversi opifici clandestini utilizzati per la produzione di sigarette riportanti marchi contraffatti delle principali aziende del settore, insieme a notevoli quantitativi di tabacco lavorato estero. I locali erano attrezzati con macchinari industriali per il confezionamento e la sigillatura dei pacchetti, pronti per la distribuzione.

L’operazione, che rappresenta un nuovo colpo al contrabbando di tabacchi nella provincia di Napoli, è frutto di un’attenta attività investigativa coordinata dalla DDA. Si precisa che le misure adottate rientrano nella fase delle indagini preliminari: le persone coinvolte sono attualmente indagate e da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabili e ramificazioni del gruppo.