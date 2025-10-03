Somma Vesuviana, Nocerino: dimissioni atto di responsabilità per ridare respiro alla città

«Con le dimissioni contestuali di 13 consiglieri comunali, tra cui il sottoscritto, si è posta fine all’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno. È stata una scelta sofferta, ma necessaria, dettata dalla preoccupazione per le modalità con cui sono state condotte le attività amministrative negli ultimi anni.

Il gruppo Siamo Sommesi, coerentemente con il proprio ruolo di opposizione, ha sempre agito nell’interesse esclusivo della città, denunciando in aula consiliare e presso gli enti sovraordinati le criticità di questa amministrazione. Non vi è alcuna finalità di parte: la nostra unica responsabilità è verso i cittadini di Somma Vesuviana, che meritano stabilità e un governo realmente rappresentativo del loro voto.

Pur essendo consapevoli che il commissariamento non rappresenta una soluzione ideale, riteniamo che fosse giunto il momento di restituire respiro alla città e porre fine a una gestione condizionata da logiche estranee al bene comune.

Per quanto mi riguarda – conclude Nocerino – con la decadenza dal ruolo di consigliere comunale termina anche il mio incarico alla Città Metropolitana. Si tratta di un sacrificio personale, ma affrontato con senso di responsabilità, certo che chi mi sostituirà nelle liste di Fratelli d’Italia saprà svolgere con impegno quel ruolo. Il nostro lavoro politico continuerà con ancora maggiore determinazione e presenza sul territorio».

Giuseppe Nocerino

Consigliere comunale del gruppo Siamo Sommesi

Consigliere metropolitano