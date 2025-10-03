Crisi a Somma Vesuviana: 13 consiglieri firmano le dimissioni, cade l’amministrazione Di Sarno

A Somma Vesuviana la crisi politica è deflagrata definitivamente: 13 consiglieri comunali hanno firmato le proprie dimissioni, decretando la fine anticipata del mandato del sindaco Salvatore Di Sarno.

Secondo le ricostruzioni, la spaccatura interna alla maggioranza — con vertici del Pd e Verdi usciti dalla coalizione — e le voci su una possibile candidatura della moglie del sindaco alle prossime elezioni regionali avrebbero accelerato la “fuga” collettiva dei consiglieri

L’atto delle dimissioni è stato protocollato nel pomeriggio, facendo scattare le procedure per il commissariamento del Comune.

Nella stessa giornata, a Ottaviano, la maggioranza dei consiglieri comunali ha presentato le proprie dimissioni, provocando la “sfiducia” del sindaco Biagio Simonetti e la decadenza dell’intera amministrazione.

In breve: in poche ore, due cittadini vesuviani – Somma e Ottaviano – si ritrovano senza sindaco né consiglio operativo, con il “rompete le righe” anticipato della vita istituzionale locale.