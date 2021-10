Somma Vesuviana, le delibere “preventive”

All’ordine del giorno del consiglio comunale previsto per le 17 di oggi, il primo in presenza dopo molto tempo, vi sono all’ordine del giorno due mozioni, una firmata dal consigliere Salvatore Rianna il quale chiede il voto per scongiurare la demolizione della scuola di via San Giovanni De Matha, l’altra a firma dei consiglieri Adele Aliperta e Peppe Nocerino i quali chiedono lumi sulla cancellazione dal programma triennale delle opere pubbliche del parcheggio a raso su via Aldo Moro.

Ebbene, con delibera n.90 di oggi, 25 ottobre 2021, la giunta ha approvato l’adozione della modifica per l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche rinunciando alla costruzione previa demolizione della scuola in via De Matha progettata da Aldo Loris Rossi e demandando il progetto esecutivo dell’opera in un’altra area da individuare nel Puc.

Inoltre, con la stessa delibera, si reinserisce nel piano delle opere pubbliche il parcheggio di via Aldo Moro. Ora resta da vedere se il consigliere Rianna vorrà comunque discutere la mozione e se lo stesso faranno i consiglieri Aliperta e Nocerino.